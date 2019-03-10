В Чувашии не связывают зарплаты учителей с их ленью
10.03.2019 09:13
На официальном сайте Администрации Чувашии появилось опровержение информации, распространенной некоторыми СМИ о том, что руководитель Администрации главы Чувашии Юрий Васильев якобы заявил, что низкие зарплаты учителей в регионе связаны с их ленью. По информации размещенной в сообщении, Васильев объяснил расхождения в суммах зарплат учителей тем, что некоторые педагоги работают на полставки, при этом слова о лени учителей в его речи не звучали, пишет ТАСС.
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Просто учителя и кто им зарплату начисляет суммируют, а надо УМНО-ЖИТЬ, вот пример: 2х10=20 или 2х10=1024. И на будущее, будете обманывать детей, будут лгать и вам.