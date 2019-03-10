В Чувашии не связывают зарплаты учителей с их ленью

10.03.2019 09:13



На официальном сайте Администрации Чувашии появилось опровержение информации, распространенной некоторыми СМИ о том, что руководитель Администрации главы Чувашии Юрий Васильев якобы заявил, что низкие зарплаты учителей в регионе связаны с их ленью. По информации размещенной в сообщении, Васильев объяснил расхождения в суммах зарплат учителей тем, что некоторые педагоги работают на полставки, при этом слова о лени учителей в его речи не звучали, пишет ТАСС.