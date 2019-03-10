На Западе рассказали об особом оружии фрегата "Адмирал Горшков"
Британское издание The Times рассказало о российском фрегате "Адмирал Горшков", который в составе вспомогательных кораблей прошел неподалеку от военной базы в Шотландии. Большая часть публикации была посвящена станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", установленной на фрегате и встревожившей западных аналитиков. Так, данное вооружение может вызывать галлюцинации и тошноту у противника, а в темное время суток может ослеплять и дезориентации противника с помощью генерации световых импульсов, пишет Российская газета.
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НАТО и Запад само виновато в неоправданном разжигании военной истерии против России - вот вам и адекватный ответ. Хотите еще больше нагнетать обстановку - тогда, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа...