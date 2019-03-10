На Западе рассказали об особом оружии фрегата "Адмирал Горшков"

10.03.2019 08:58



Британское издание The Times рассказало о российском фрегате "Адмирал Горшков", который в составе вспомогательных кораблей прошел неподалеку от военной базы в Шотландии. Большая часть публикации была посвящена станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", установленной на фрегате и встревожившей западных аналитиков. Так, данное вооружение может вызывать галлюцинации и тошноту у противника, а в темное время суток может ослеплять и дезориентации противника с помощью генерации световых импульсов, пишет Российская газета.