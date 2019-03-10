Православные христиане празднуют Прощенное воскресенье

10.03.2019 08:45



Сегодня, 10 марта, православные христиане празднуют один из великих церковных праздников Прощенное воскресенье, который в этом году выпадает на последний день Масленицы. Этот день является преддверием Великого поста и призван примирить всех верующих друг с другом, перед началом периода воздержания и очищения мыслей и духа. В праздник Прощенное воскресенье верующие обращаются друг к другу со словами: "Прости меня!", а в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" , пишет РИА Новости.