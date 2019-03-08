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Употребление зеленого чая и моркови может устранить симптомы болезни Альцгеймера

08.03.2019 09:30
Употребление зеленого чая и моркови может устранить симптомы болезни Альцгеймера

Медики из Университета Южной Калифорнии доказали, что соединения, содержащиеся в зеленом чае и моркови могут устранить симптомы болезни Альцгеймера. Результаты экспериментов, проведенных на мышах, продемонстрировали неповрежденную когнитивную функцию после тщательно разработанного лечения, пишет NewAtlas.

Так, ученые исследовали два соединения, найденные в зеленом чае и моркови. Это феруловая кислота, содержащийся в морковном рисе и помидорах, и эпигаллокатечин-3-галлате, или ЭГКГ, являющийся ключевым ингредиентом в зеленом чае.

"Мы ранее показали, что каждое из этих соединений само по себе может уменьшить изменения болезни Альцгеймера в мозге мышей, генетически запрограммированных на развитие болезни", - рассказывает старший автор исследования Терренс Таун.

Таун и его коллеги провели ряд когнитивных тестов и обнаружили, что когнитивные аспекты, такие как снижение тревожного поведения в открытом поле и восстановление пространственной привязки памяти в радиальном водном лабиринте руки, изменились у тех мышей, которым вводили данные соединения.

Хотя ученые точно не знают, почему это произошло, у них есть некоторые идеи. Нарастание бета амилоидов в мозге обыкновенно связано с натиском Альцгеймера и действительно бесчисленные научно-исследовательские проекты зондировали эти токсические протеины в надежде находить новые пути обработать или даже обратить заболевание. Ученые подозревают, что обнаруженные природные соединения могут препятствовать их накоплению.

"Одним из механизмов, по-видимому, была способность веществ предотвращать распад белков-предшественников амилоидов на более мелкие белки, называемые бета-амилоидами, которые "съедают" мозг пациентов с болезнью Альцгеймера", - говорит Таун. "Кроме того, появились соединения, снижающие нейровоспаление и окислительный стресс в головном мозге – ключевые аспекты патологии Альцгеймера у человека."

В настоящее время неизвестно, как эти результаты будут переведены на людей. И хотя лечение болезни Альцгеймера, конечно, не так просто, как пить больше чая или есть больше моркови, ученые поддерживают исследование, потому что они говорят, что оно проливает больше света на роль здорового питания в самом начале заболевания.

"Вам не нужно ждать от 10 до 12 лет, пока новый препарат выйдет на рынок; вы можете сделать эти диетические изменения сегодня", - говорит Таун. "Я нахожу это очень обнадеживающим."

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