Инфекция, перенесенная матерью во время беременности, повышает риск аутизма у ребенка

07.03.2019 18:52



Риск развития аутизма и депрессии выше, если мать находилась в больнице с инфекцией во время беременности. Это показано крупным шведским обсервационным исследованием около 1,8 млн. детей.

"Результаты указывают на то, что защита от предотвращения инфекции во время беременности, насколько это возможно, например, следуя рекомендациям по вакцинации против гриппа, может потребоваться всем женщинам в положении", - говорит Верена Сенгпиль, доцент кафедры акушерства и гинекологии академии Сахлгренска Гетеборгского университета и один из автор исследования.

Уже известно, что инфицирование матери некоторыми инфекционными агентами, такими как цитомегаловирус (ЦМВ) или вирус герпеса, способно нанести вред развитию мозга плода и повысить риск некоторых психических расстройств. Однако результаты текущего исследования также показывают, что инфекция в целом во время беременности, в том числе когда фактический инфекционный агент не достигает мозга плода, связана с повышенным риском развития у ребенка аутизма или депрессии в более позднем возрасте.

Исследование основано на данных обо всех детях, родившихся в Швеции в 1973-2014 годах. Это почти 1,8 млн человек. Сведения из шведского медицинского регистра рождения связаны с национальным регистром стационарных больных, в котором регистрируется, лечилась ли мать в больнице с диагнозом инфекции во время беременности. Используя стационарный регистр, исследователи также следили за психическим здоровьем этих детей до 2014 года, когда самым старшим из них исполнился 41 год.

Выяснилось, что если во время беременности мать с диагнозом инфекция получила лечение, наблюдалось значительное повышение риска для ее детей попасть в стационар с такими диагнозами как аутизм или депрессия. Рост риска составил 79% для аутизма и 24% для депрессии.

В отличие от этого, не существует никакой связи между тем, что матери находятся в больнице с диагнозом инфекции во время беременности, и двумя другими психиатрическими диагнозами, изученными у их детей: биполярное расстройство и психоз, включая шизофрению.

Беременные женщины в исследовании, возможно, были госпитализированы с диагнозами, отличными от инфекций, но затем были диагностированы инфекции во время их пребывания в госпитале. Повышенный риск психических заболеваний у ребенка также проявляется после инфекций у беременных женщин, которые обычно считаются мягким, таким как обычная инфекция мочевыводящих путей.

Исследование, которое было наблюдательным, не дает ответа о том, как материнская инфекция во время беременности влияет на развитие мозга плода. Однако, другие исследования показывали что инфекция у матери приводит к воспалительной реакции, и что некоторые воспалительные протеины могут повлиять на выражение гена в фетальных клетках мозга. Другое исследование показывает что воспаление у матери форсирует продукцию серотонина нейротрансмиттера в плаценте, которая может предположительно повлиять на развитие мозга нерожденного ребенка, пишет MedicalXpress.