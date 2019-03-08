Украинцы вынуждены переходить на дрова из-за отсутствия газа

08.03.2019 08:47



Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в своем интервью телеканалу NewsOne заявил, что многие украинские граждане вынуждены отапливать свои дома дровами. По его словам, речь идет о жителях сел, которым в 2006 году был проведен газ. Однако, теперь, из-за гигантских счетов за чистое экологическое топливо, которые люди просто не могут оплатить, они вынуждены отказываться от использования газа и переходить на дрова, пишет РЕН ТВ.