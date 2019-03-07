«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

07.03.2019 23:54



Олеся Медведева, являющаяся журналисткой одного из украинских новостных интернет-порталов, посетила Крым и поделилась своим мнением о том, насколько «русские плотно копались на полуострове», сообщает «Газета.ру». Кроме того, женщину крайне возмутило бездействие со стороны правоохранительных органов полуострова, поскольку она спела песню на украинском языке, а ее за это никто даже и не подумал арестовать.