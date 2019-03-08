Германия отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

08.03.2019 08:22



В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 16 февраля, вице-президент США Майк Пенс обратился Ангеле Меркель с предложением направить военные корабли Германии в Керченский пролив. По его мнению необходимо показать России, что Запад серьезно настроен на решение вопроса по свободному проходу кораблей через пролив. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от данного предложения, также, как ранее это сделала Франция, подчеркнув, что отправка военных кораблей к Крыму станет совершенно ненужной провокацией, пишет газета Вести.