Директор автосалона в Женеве назвал автомобиль Aurus танком

08.03.2019 00:11



Андрэ Хефти, являющийся директором Международного автосалона в Женеве, поделился своими впечатлениями о российском автомобиле Aurus Senat Limousine L700, сказав, что данная модель практически буквально является танком, сообщает «Российская газета». Кроме того, он заявил, что данный автомобиль вполне может составить серьезную конкуренцию автомобилям марки «Rolls Royce», поскольку он сможет заинтересовать глав других стран и просто состоятельных и богатейших людей мира. Массовое производство автомобилей марки «Aurus» будет запущено к 2021 году.