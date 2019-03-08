Новая станция Tesla заряжает электромобиль за 15 минут

08.03.2019 00:02



Новая технология «V3 Supercharging», разработанная специально для автомобиля «Tesla 3», позволит осуществлять заряд электромобиля за 15 минут, причем на полную мощность имеющейся батареи, сообщает «ТАСС». Наивысшая мощность, которую «выдает» данная «зарядка», составляет 250 кВт. Пяти минут подобного заряда достаточно для поездки на 150 км, а при полной зарядки дальность непрерывной поездки может составлять до 1,5 тыс. километров.