Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном

04.03.2019 19:25



Китай славится не только мировыми рекордами в области строительства зданий и сооружений. Мосты – особая гордость этого государства.

Мост Бэйпаньцзян расположен над одноименным ущельем, долиной реки Бэйпаньцзян. Это участок автомобильной дороги, соединяющий две провинции (Гуанчжоу и Юньнань). Вся долина реки изрезана глубокими ущельями, поэтому строителям приходилось работать на заоблачной высоте.

Над возведением конструкции трудилась целая армия инженеров и рабочих (более 1000 человек). Мост был построен в сентябре 2016 года, но автомобильное движение открыли только 3 месяца спустя.

После открытия моста, время пути из одной провинции в другую сократилось на 3 часа.

Строительство моста длилось 3 года и обошлось Китаю более чем в 1 млрд юаней (около 150 млн долларов).

Кстати, в провинции Гуанчжоу, которая расположена в горной местности, находятся 7 из 10 самых высоких китайских мостов.

Технические характеристики

Мост Бэйпаньцзян представляет собой висячую вантовую конструкцию, общей протяженностью 1341 м, из которых основной пролет занимает 720 метров. Ширина моста составляет 29,5 метров, что вмещает 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Высота дорожного полотна над дном ущелья составляет около 570 м. Это высочайший мост по отношению к расстоянию от полотна до земли. Уклон дорожного покрытия составляет всего 1°.

Основа моста – 2 высоченные опоры в виде неправильной буквы «Н». Основания опор надежно крепятся к скале посредством множества металлических свай, заглубленных в скальную породу.

Возведение моста было начато с двух концов одновременно. Строители использовали метод консольных балок. Участки моста собирали по отдельности с помощью кронштейнов и сварки прямо на высоте. Каждый участок прочно зафиксирован краями к пилонам.

Мост Бэйпаньцзян рассчитан на 100 лет эксплуатации. Он может выдержать десятибалльный ветер. Также незаметным для конструкции останется семибалльное землетрясение.

Казалось бы, строительство такого уникального сооружения должно быть нерентабельным, и дешевле построить дорогу в обход. Но нет! Китайские инженеры все просчитали. В такой горной местности, богатой ущельями и реками, объездная дорога обошлась бы дороже в несколько раз.