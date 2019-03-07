Захарова: США не снимают с повестки дня планы смены власти в Венесуэле

07.03.2019 22:56



Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, заявила о том, что для США по-прежнему остается важным вопрос, касающийся имеющегося неофициального плана по смене власти в Венесуэле, сообщают «РИА новости». Кроме того, имеются неофициальные данные о том, что на границе с Венесуэлой, при поддержке США, формируются незаконные вооруженные формирования, которые могут быть использованы для осуществления государственного «переворота». В свою очередь, оппозиция, находящаяся внутри Венесуэлы, практически в открытой форме говорит о том, что в случае поддержки со стороны иностранных государств, они готовы начать открытое вооруженное восстание против действующего режима власти.