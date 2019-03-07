ЦБ сообщил о рекордном росте страхового рынка за последние шесть лет

07.03.2019 22:46



Согласно заявлению пресс службы Центрального банка России, за 2018 год темп роста количества страховых премий вырос на значение равное 15,7%, что является наилучшим показателем за последние шесть лет, сообщает ИА «RNS». В денежном эквиваленте данный показатель равняется 1,5 трлн рублей. Эксперты связывают подобный рост с положительным влиянием потребительских и ипотечных кредитов, которые подразумевают в своих условиях также заключение договоров на страхование жизни и здоровья.