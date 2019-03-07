Киев подготовил новые санкции из-за выборов президента России в Крыму

07.03.2019 21:52



Правительство Украины разработало и подготовило к реализации новые санкции, направленные против 13 иностранных наблюдателей, присутствовавших на выборах президента России в Крыму в 2018 году, сообщает «RT». Представители руководства Украины обосновали подобные меры тем, что данные выборы были незаконными, поскольку проводились на оккупированной украинской территории, а присутствовавшие на них наблюдатели являются никем иными как сообщниками преступников.