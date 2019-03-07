Путин внес в ГД проект об упрощенном принятии на службу в Росгвардию

07.03.2019 21:47



Владимиром Путиным, являющимся президентом Российской Федерации, в Государственную думу России был внесен проект закона, согласно которому должен быть введен упрощенный «вариант» принятия на контрактную службу в Росгвардии тех людей, которые имеют специальные звания полиции России, сообщают «Известия». Упрощения выражаются в отмене вступительных испытаний, аттестаций, нормативов физической подготовки, а также медицинского освидетельствования и проверки образования.