Отказ от угля поможет сокращению выбросов парниковых газов

07.03.2019 18:15



Согласно новым исследованиям Портлендского государственного университета (ПГУ), для того, чтобы сократить выбросы парниковых газов необходимо отказаться от использования угля в качестве источника энергии. Так, согласно исследованию, для достижения целей Парижского соглашения, от использования угля должны отказаться такие страны как США и Китай, так как они совместно производят около 40% всех глобальных выбросов.

Исследователи заявили, что ликвидация угля в качестве источника энергии является наиболее значительным шагом для США по достижению целевого показателя выбросов. В результате США потребуется перейти к энергетическому портфелю, основанному на природном газе, эффективности, ветровой, солнечной энергии и биотопливе, при этом нефть будет преимущественно использоваться для транспортировки топлива. При этом ядерная энергетика также была бы частью новой системы.

"Учитывая озабоченность и споры вокруг ядерной энергетики, это важно", - сказал один из соавторов, профессор экономики ПГУ Рэндалл Блаффстоун.

Исследование также показало, что сильный толчок к энергоэффективности и принятию электромобилей будет одной из наиболее экономически эффективных стратегий для достижения целевых показателей выбросов в соответствии с Парижским соглашением, пишет EurekAlert.