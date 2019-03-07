Низкоуглеводная диета может стать причиной инсульта

07.03.2019 07:47



Было установлено, что люди, которые предпочитают придерживаться диет с низким содержанием углеводов, подвергаются высокому риску развития сердечного расстройства, связанного с инсультом. Новое исследование показывает, что сокращение углеводов может привести к фибрилляции предсердий (AFib), наиболее распространенным нарушением сердечного ритма.

AFib заставляет сердце задерживать свой ритм или идти в ногу так, как должно, что может привести к учащенному сердцебиению, головокружению, усталости и даже сердечной недостаточности. Проблема с сердцем также делает людей в пять раз более склонными к инсульту.

"Учитывая потенциальное влияние на аритмию, наше исследование предполагает, что этот популярный метод контроля веса следует рекомендовать осторожно", - сказал Сяодун Чжуан, кардиолог в больнице, связанной с Университетом Сунь Ятсена в Гуанчжоу, Китай, и ведущий автор исследования.

Последние данные получены в результате двухдесятилетнего анализа влияния потребления углеводов почти у 14 000 человек. Ученые описали исследование как первое и самое большое для оценки взаимосвязи между потреблением углеводов и AFib.

Участники, которые сообщили о регулярном низком потреблении углеводов, обнаружили на 18% больше склонности к развитию AFib, чем участники с умеренным потреблением углеводов.

"Диеты с низким содержанием углеводов были связаны с повышенным риском инцидента AFib независимо от типа белка или жира, используемого для замены углеводов", - отметил Чжуан.

Доктор Чжуан отмечает, что низкое потребление овощей, фруктов и круп в низкоуглеводной диете приводит к увеличению риска развития сердечных расстройств. Такие продукты, по мнению кардиолога, могут уменьшить воспаление - состояние, связанное с AFib, пишет MedicalDaily.