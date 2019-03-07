Международные резервы России выросли на $2,3 млрд

07.03.2019 17:52



По данным, которые представил Центральный банк РФ, международные резервы России за период с 22 февраля по 1 марта текущего года увеличились на $2,3 млрд. Так, согласно отчету регулятора, их сумма составила $482,8 млрд по состоянию на 1 марта 2019 года. При этом доля золота в составе международных резервов выросла до 19% и в денежном выражении составила порядка $91,64 млрд. Это рекордная доля золота в составе международных резервов страны, пишет газета Ведомости.