Медведев посоветовал американскому дипломату читать учебники

07.03.2019 17:32



Премьер-министр Дмитрий Медведев, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Люксембурге, прокомментировал заявление одного из американских дипломатов о том, что для Люксембурга сейчас самое подходящее время призвать Россию уйти из Крыма и занять жесткую позицию по этому вопросу. Медведев посоветовал сотрудникам американской дипмиссии начать изучать учебники по международному праву, обратив особое внимание на понятие суверенитета государства, пишет РИА Новости.