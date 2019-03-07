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Медведев посоветовал американскому дипломату читать учебники

07.03.2019 17:32
Медведев посоветовал американскому дипломату читать учебники

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Люксембурге, прокомментировал заявление одного из американских дипломатов о том, что для Люксембурга сейчас самое подходящее время призвать Россию уйти из Крыма и занять жесткую позицию по этому вопросу. Медведев посоветовал сотрудникам американской дипмиссии начать изучать учебники по международному праву, обратив особое внимание на понятие суверенитета государства, пишет РИА Новости.

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