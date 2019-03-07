Размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов увеличен вдвое

07.03.2019 17:13



Президент России Владимир Путин принял решение увеличить социальные выплаты родителям и опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Так, на сегодняшний день размер данных выплат составляет 5,5 тыс. рублей ежемесячно. Теперь, согласно новому указу президента, выплаты будут увеличены почти в два раза и составят 10 тыс. рублей в месяц. Повышенные выплаты данная категория граждан начнет получать начиная с 1 июля текущего года, пишет ТАСС.