ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне

07.03.2019 16:56



Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел совещание по вопросу управления ключевыми ставками. Так, по решению Совета базовая процентная ставка по кредитам оставлена на прежнем, нулевом уровне. Также, на прежних уровнях сохранены ставки по депозитам (минус 0,4%) и маржинальным кредитам (0,25%). При этом, как ожидают специалисты, ключевые процентные ставки будут сохраняться на своих прежних позициях вплоть до конца 2019 года, пишет ТАСС.