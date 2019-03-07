В России расширили основания для отсрочки от армии

07.03.2019 16:14



Теперь граждане России смогут получить отсрочку от армии по большему количеству оснований. Государственная дума РФ приняла соответствующие поправки к законопроекту, согласно которому отсрочку смогут получить все студенты. Не только те кто учится в школе или в высшем учебном заведении, но и те, кто получает среднее профессиональное образование. Также, отсрочкой смогут воспользоваться обучающиеся в магистратуре даже в том случае, если они уже использовали одну отсрочку при получении школьного образования, пишет РБК.