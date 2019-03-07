Поклонская рассказала о собранном на депутатов компромате

07.03.2019 15:56



Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала о том, что она собрала компромат на своих коллег-депутатов. Об этом она рассказала в своей новой книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст". По ее словам к нарушениям, которые допускают депутаты, относятся использование бюджетных средств в интересах своих семей, связь с организациями ЖКХ, завышающими тарифы на обслуживание населения, а также управление зарубежными фирмами, пишет РИА Новости.