Названы самые желанные подарки для женщин на 8 марта

07.03.2019 15:40



Эксперты выяснили, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 марта, а также то, что мужчины будут им дарить в честь этого праздника. Так, согласно данным опроса ВЦИОМ, женщины были бы рады получить к празднику путевку на отдых, цветы, билеты на концерт или в театр, а также мобильные телефоны, что-то из бытовой техники, ювелирные украшения и автомобиль. При этом, большинство мужчин собираются подарить своим избранницам цветы, парфюмерию и косметику и конфеты, за ними следуют подарочные сертификаты, билеты на концерт, ювелирные украшения и бытовая техника. Однако, 7% мужчин заявили, что не собираются ничего дарить женщинам, пишет РБК.