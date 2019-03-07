Шнуров написал стих о "тунеядцах и пьяницах"

07.03.2019 14:57



Сергей Шнуров написал очередной стих. На этот раз лидер группы "Ленинград" решил таким образом прокомментировать слова волгоградского депутата Гасана Набиева, который заявил, что в России минимальные пенсионные начисления поучают только "пьяницы и тунеядцы". По словам Сергея Шнурова, он не смог пройти мимо этой важной темы, так как сам же "из этих родом", пишет RT. Свой стих Шнуров, как обычно, опубликовал в Instagram.