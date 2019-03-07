Волгоградский депутат извинился за слова о тунеядцах

07.03.2019 06:42



Волгоградский депутат от партии "Единая Россия" Гасан Набиев, который ранее заявил, что маленькие пенсии в России получают только "тунеядцы и пьяницы" принес извинения за свои слова. Набиев заявил, что его слова по поводу получателей маленьких пенсий являются не точными, и люди совершенно справедливо возмутились подобным некорректным заявлением. Тем не менее депутат назвал несправедливой ситуацию, при которой те люди которые много работали в своей трудовой жизни и те, кто работал мало получают одинаковую пенсию, пишет РИА Новости. Набиев подчеркнул, что данная несправедливость - это результат старой неправильной пенсионной системы.