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В Газпроме назвали полным аутом ситуацию с газопроводом в Приозерске

07.03.2019 14:44
В Газпроме назвали полным аутом ситуацию с газопроводом в Приозерске

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о хищении трубы при строительстве газопровода в Приозерске. Так, сумма похищенных средств по иску составляет 700 млн рублей. Согласно полученной информации, строительная компания, которая прокладывала газопровод, получила 1,7 млрд рублей, 700 млн из которых были украдены. Во время закрытого совещания в Газпроме, на котором обсуждался этот вопрос, член правления ПАО "Газпром" Сергей Прозоров назвал данную ситуацию "полным аутом" и обвинил руководство в отсутствии контроля за объектами строительства, пишет РИА Новости.

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