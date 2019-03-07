В России будут штрафовать за оскорбление госсимволов

07.03.2019 14:06



Депутаты Государственной думы приняли закон об административной ответственности за распространение информации, которая оскорбляет общество и государство. Как уточняет РИА Новости, это значит, что теперь за публикации неуважительного и оскорбляющего характера виновные будут платить штраф, сумма которого будет составлять от тридцати до ста тысяч рублей. В случае повторного нарушения – штраф от 100 до 200 тысяч, либо вариант с административным арестом на 15 суток.