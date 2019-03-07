Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка

07.03.2019 09:45



В ЦБ РФ было принято решение об отзыве лицензии, дающей право на проведение банковских операций, у Роскомснаббанка, о чем говорится в сообщении Банка. Причиной отзыва послужили недобросовестные действия со стороны руководства компании и другие серьезные нарушения.

Согласно имеющимся данным, в 2018 году Роскомснаббанк находился на 130-й позиции рейтинга по размеру активов. Учредили Роскомснаббанк зимой 1991 года, но в то время он носил другое название: Башкомснаббанк. Сегодняшнее название организация получила весной 2018 года.