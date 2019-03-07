Гуайдо обратился с призывом к Европе – усилить санкции против Венесуэлы

07.03.2019 11:47



Лидер венесуэльских оппозиционеров Хуан Гуайдо обратился к странам Европы с призывом ввести более жесткие финансовые санкции против Каракаса, передает Газета.ру со ссылкой на Spiegel. Гуайдо убежден, что европейцам и всему мировому сообществу необходимо быль жестче с Венесуэлой, власти которой используют деньги, чтобы «устранить критиков режима и представителей коренных народов».