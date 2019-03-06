Украинский посол заявил, что Украина «стояла у истоков Европы»

06.03.2019 09:31



Киев продолжает делать провокационные заявления о роли страны в мировой истории. В этот раз на своей странице в Facebook отличился украинский посол в Австрии Александр Щерба. В своем посте он заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крымский полуостров с древних времен являлся частью страны.

Таким образом дипломат отреагировал на высказывание кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина вообще никогда не имела никакого отношения к крымскому региону.

«…Не случайно государство называлось не Московская, а Киевская Русь. Потому что Москва была на тот момент простым болтом», –– написал украинский посол. Добавив, что «Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы».

Подобное утверждение вызвало комичные настроения у пользователей сети. Некоторые назвали дипломата «неучем», который не знает не только историю Европы, но и своей страны.