Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 МАР, 09:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

07 МАР, 09:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

Наталью Поклонскую пытались отравить на Украине

07.03.2019 08:29
Наталью Поклонскую пытались отравить на Украине

В 2010 году в адрес Натальи Поклонской поступали угрозы от бандитов в Одессе, и они пытались ее отравить. Об этом рассказала сама депутат Государственной думы в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст». В тот год она являлась гособвинителем по делу крымской преступной банды «Башмаки», представители которой ей и угрожали. В своей книге Поклонская также пишет о том, что бандиты имели коррупционную связь во властных структурах, благодаря чему они просуществовали долгое время.

ЕС согласовал санкции против восьми россиян, имеющих отношение к Керченскому инциденту
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер

В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер

В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты

В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты

Новости СМИ

Новости дня

09:13 Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Кирилл «Руки-Базуки» Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Кирилл «Руки-Базуки»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:47 Низкоуглеводная диета может стать причиной инсульта Низкоуглеводная диета может стать причиной инсульта
07:21 Индия не подтвердила сообщения о сбитом Пакистаном Су-30 Индия не подтвердила сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
06:58 Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя
06:42 Волгоградский депутат извинился за слова о тунеядцах Волгоградский депутат извинился за слова о тунеядцах
06:25 В Новороссийске арестовали граждан США В Новороссийске арестовали граждан США
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
00:04 Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Узнай, страна!

08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
06 МАР, 18:03 В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт
06 МАР, 17:21 В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер
06 МАР, 16:50 В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты
06 МАР, 14:20 Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта» Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»
05 МАР, 10:30 Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter