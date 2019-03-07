Наталью Поклонскую пытались отравить на Украине

07.03.2019 08:29



В 2010 году в адрес Натальи Поклонской поступали угрозы от бандитов в Одессе, и они пытались ее отравить. Об этом рассказала сама депутат Государственной думы в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст». В тот год она являлась гособвинителем по делу крымской преступной банды «Башмаки», представители которой ей и угрожали. В своей книге Поклонская также пишет о том, что бандиты имели коррупционную связь во властных структурах, благодаря чему они просуществовали долгое время.