ЕС согласовал санкции против восьми россиян, имеющих отношение к Керченскому инциденту

06.03.2019 13:39



В ЕС согласовали очередные антироссийские санкции. Как передает РИА Новости со ссылкой на свой брюссельский источник, в этот раз под ограничения попали восемь граждан России, имеющих отношение к событиям в Керченском проливе. По словам собеседника, официально санкции будут «одобрены» уже на следующей неделе. Напомним также, что о вероятных новых санкциях ранее заявляла глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Плюс ко всему, новая «порция ограничений» против России может последовать и от американцев. Причина – инцидент в Азовском море. В общей сложности под новую волну санкций могут попасть минимум 24 российских офицера.