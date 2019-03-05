Горячее какао может облегчить усталость от расссеянного склероза

05.03.2019 18:47



Усталость может досаждать многим людям с рассеянным склерозом (РС). Но новое исследование предполагает, что успокаивающая чашка горячего какао может принести некоторое облегчение.

Как и темный шоколад, какао богато флавоноидами, которые в изобилии содержат фрукты и овощи и связаны с противовоспалительными свойствами, объяснила исследователь Шелли Коу из Центра питания и здоровья Оксфордского университета Брукса в Великобритании и ее коллеги. Поэтому, это противовоспалительное питание может помочь бороться с усталостью при РС, считают исследователи.

"Наше исследование устанавливает, что использование диетических вмешательств возможно и может предложить возможные долгосрочные преимущества для поддержки управления усталостью", - сказал Коу.

Ранее проведенные исследования показали, что темный шоколад, который составляет от 70 до 85% твердых веществ какао, по-видимому, уменьшает усталость у людей с синдромом хронической усталости, отмечают британские исследователи.

Будет ли какао делать то же самое для пациентов с РС? Чтобы выяснить это, группа Коу отслеживала симптомы 40 взрослых, у которых недавно был диагностирован РС. Участникам было предложено выпить какао чашку с высоким содержанием флавоноидов (19 человек) или низким содержанием флавоноидов (21 человек). Участники эксперимента пили напиток каждый день в течение шести недель.

Небольшие улучшения в усталости наблюдался у 11 пациентов, которые пили какао с высоким содержанием флавоноидов и 8 человек из другой группы, сообщили ученые. Люди, которые пили какао с высоким содержанием флавоноидов, также были в состоянии преодолеть большее расстояние во время шестиминутного пешеходного теста, по сравнению с теми, кто пил версию с низким содержанием флавоноидов. В целом, люди, которые пили какао с высоким содержанием флавоноидов, также испытывали в среднем 45% снижение усталости и 80% улучшение скорости ходьбы, показали результаты.

По словам исследователей, болевые симптомы также улучшились больше среди пациентов в группе, которая пила напиток с высоким содержанием флавоноидов, пишет NewsMax.