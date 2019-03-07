Индия не подтвердила сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

07.03.2019 07:21



Как сообщается в официальном заявлении ВВС Индии, все принадлежащие Индии самолеты Су-30, которые принимали участие в воздушном бое с Пакистаном в небе над Кашмиром, в настоящее время находятся на своих базах. Таким образом, военное командование Индии не подтвердило информацию Пакистана о том, что пакистанские военные сбили индийский Су-30. По мнению командования Индии, распространяя ложные сведения, Пакистан таким образом пытается скрыть потерю своего собственного истребителя, пишет РИА Новости.