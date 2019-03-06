Индийские Су-30 смогли увернуться от пакистанских ракет

06.03.2019 17:14



Официальный представитель ВВС Индии заявил, что во время воздушного боя с Пакистаном, индийские летчики, пилотирующие Су-30, смогли сбить все ракеты, которые были выпущены по ним пакистанской стороной. Так, пакистанские истребители F-16 не смогли сбить ни одного Су-30 благодаря правильной тактике, выбранной индийскими экипажами, а также отличным характеристикам Су-30, включая прекрасную маневренность и электродинамическую систему управления, пишет Российская газета.