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«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

06.03.2019 21:52
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

Алексей Миллер, являющийся председателем правления компании «Газпром», сообщил о том, что 1/3 часть газовой линии «Северный поток – 2» построена, что составляет порядка 818 км уложенных труб, сообщает «RT». Данное заявление прозвучало в рамках деловой встречи Миллера с Райнером Зеле, возглавляющим Австрийскую компанию «OMV», на которой обсуждались вопросы повышения экспорта российского газа в Австрию и в Европу в целом.

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