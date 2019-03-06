«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

06.03.2019 21:52



Алексей Миллер, являющийся председателем правления компании «Газпром», сообщил о том, что 1/3 часть газовой линии «Северный поток – 2» построена, что составляет порядка 818 км уложенных труб, сообщает «RT». Данное заявление прозвучало в рамках деловой встречи Миллера с Райнером Зеле, возглавляющим Австрийскую компанию «OMV», на которой обсуждались вопросы повышения экспорта российского газа в Австрию и в Европу в целом.