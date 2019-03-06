Дефицит в СССР. Деньги были, колбасы не было

06.03.2019 21:19



Плановая экономика в СССР породила такое не самое приятное явление в те годы, как дефицит. Нехватка ощущалась буквально во всем. В разные периоды существования государства не хватало разной продукции. В основном это касалось товаров широкого потребления. При этом покупательная способность советских граждан была на высоком уровне.

Состояние дел в магазинах

Товары в магазины завозились нерегулярно. При появлении в продаже того или иного продукта выстраивались целые очереди у точек продажи. В крупных городах вереницы людей могли достигать нескольких тысяч человек. При этом, нужно было отстоять очередь за каждым отдельным продуктом. Гражданам приходилось занимать очередь с вечера, чтобы оказаться как можно ближе к ее началу. Иногда проводились записи в письменном виде. Очереди были буквально на все. Их нужно было отстоять за колбасой, фруктами, туалетной водой.

В некоторых случаях люди ожидали покупки товаров несколько лет. Особенно это касалось предметов роскоши, таких как автомобили, сервизы, мебель. Трудно было достать литературу определенных жанров, таких как приключения, новеллы, детективы.

В особо тяжелые времена Советскими властями вводилась карточная система, при которой каждому гражданину выдавалось определенное количество продуктов первой необходимости. При этом они находились в свободной продаже по завышенной цене.

Как решали проблему дефицита

Не всегда отсутствие товаров на полках магазинов свидетельствовало о их недопроизводстве.

Зачастую работники торговли припрятывали продукцию для продажи незаконным способом. В народе появилось большое количество названий подобной торговли: «из-под полы», «с черного хода», «из-под прилавка». Таким способом продукты покупали по завышенным ценам лица, приближенные к представителям торгового направления. Естественно, за это взималась дополнительная плата.

Сильно сказывалась ситуация с дефицитом на автолюбителях. Например, при продаже «из-под прилавка» вкладышей коленвала для Жигулей накрутка составляла до 20 раз. При стоимости 7 руб. 20 коп., клиент мог выложить торговцу до 140 руб., что составляло среднемесячную зарплату советского гражданина. Этот способ торговли считался в СССР незаконным и уголовно наказуемым.

Были и законные способы обзавестись дефицитными товарами. Для отдельных категорий граждан открывались специальные магазины, предоставлявшие возможность приобрести товары высокого качества. Ярким примером таких торговых точек являются магазины «Березка».

Купить продукты питания можно было у представителей частного сектора на колхозных рынках, но стоимость там была также выше, чем в государственных магазинах.

Дефицит продукции умер практически сразу с Советским Союзом, однако, большинство граждан теперь не могли позволить себе появившуюся продукцию из-за ее высокой стоимости.