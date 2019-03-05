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Эволюция телефона: от громоздкого аппарата до смартфона с гибким экраном

05.03.2019 23:58
Эволюция телефона: от громоздкого аппарата до смартфона с гибким экраном

Фото: Александр Белл демонстрирует первый телефон

Телефон – это великое изобретение, которое позволило людям общаться. Для передачи различных сигналов в 17-18 веке что только не использовали – свист, гонг, барабаны. Всё поменялась, когда немецкий физик Иоганн Филипп Рейс продемонстрировал общественности новое изобретение, которое назвал «телефон».
В 1861 году все с удивлением смотрели на устройство, к которому была подведена куча проводов, динамик и микрофон. Чтобы всё работало, на тот момент использовалась привычная гальваническая батарея. Данные источники питания и сейчас применяются, однако поменялись реагенты в них. Первые устройства уже позволяли различать человеческую речь. При желании можно было слушать музыку.

Эволюция телефона

Телефон Иоганна Филиппа Рейса

В США были более ранние попытки сделать телефон, однако устройства были далекими от совершенства. В 1876 году учёный шотландского происхождения Александр Белл представил интересный аппарат, который сам называл «говорящим телеграфом». Он предназначен для приемов человеческой речи, совершать звонки с него не получится.
Позже устройство было доработано ученым Т. Ватсоном. В 1878 году он додумался установить трубку, и теперь у пользователей была возможность совершать звонки, но дальность действия была невысока (до 500 метров). Несмотря на изобретение Иоганна Филипп Рейса, именно Александр Белл считается прародителем (официальным изобретателем) телефона. По этому поводу было много споров, и в конгрессе США рассматривались другие ученые, однако патент получил он.
Для разработки мобильных телефонов понадобилось более 60 лет. Компания Motorola в 1946 году заявила о выпуске первого портативного сотового аппарата под названием DynaTAC. В дальнейшем устройства всячески улучшались, прогресс наблюдался по всем фронтам:

  • дополнительные функции;
  • замена аккумуляторов;
  • ввод новых стандартов цифровой связи.

Мартин Купер. В руках одна из первых моделей сотового телефона

Американский инженер Мартин Купер в 2007 году. В руках одна из первых моделей сотового телефона

Значительного прогресса по части начинки достигла компания Qualcomm. Многим наверняка она знакома, как производитель современных процессоров. В 1990 году утвержден стандарт связи IS-54, в это же время мир увидел стандартный телефон с сенсорным дисплеем (это красавец Sharp PMC-1).

Sharp PMC-1

Позже начали выпускаться защищённые модели. Высокие стандарты по гаджетам задала именно компания Apple, айфон (iPhone) появился в 2007 году. Чтобы конкурировать с данным монстром производители телефонов ударились в новые разработки:

  • улучшения камеры;
  • повышение производительности процессора;
  • качество акустики.

Компании Apple и Samsung сейчас являются передовиками производства и хочется надеяться, что ученные не сдадут оборотов. По части новинок в феврале 2019 года «Самсунг» уже устроила презентацию уникального смартфона с гибким экраном.

Эволюция телефона

Всё это может дать старт новому витку развития телефонов, будем смотреть.

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