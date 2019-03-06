В конгресс США внесли законопроект об окончании войны в Афганистане

06.03.2019 20:59



Конгресс США рассмотрит законопроект, внесенный на рассмотрение 5 марта, который подразумевает окончание ведения боевых действий в Афганистане и вывод всех военнослужащих США с его территорий, сообщают «Известия». Законопроект внес Рэнд Пол, являющийся сенатором от республиканской партии. За 18 лет ведения боевых действий, порядка 2,3 тыс. американских военнослужащих погибли в Афганистане и еще около 20 тыс. были ранены. Кроме того, данная война стоила Америке около $2 трлн. Военных затрат.