Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных

06.03.2019 20:47



Владимир Путин, являющийся президентом России, подписал указ, согласно которому ратификации подвергается двусторонний договор с Китаем о передаче осужденных к отбыванию наказания лиц на территорию той страны, чьими гражданами они являются, с условием сохранения оставшегося срока заключения, сообщают «РИА новости». В тексте документа также содержатся технические подробности, касающиеся условий и процесса передачи граждан, а также формулировки запросов на передачу.