Юрий Чайка встретится с министром юстиции Греции

06.03.2019 19:54



Юрий Чайка, занимающий пост генерального прокурора России, прилетел в Грецию в рамках рабочей встречи с министром юстиции Греции, на которой будет обсуждено взаимное сотрудничество между двумя странами в правовой сфере, сообщает «ТАСС». Также будут проведены встречи с генеральным прокурором и председателем Верховного суда Греции. На текущий момент Россия и Греция руководствуются в своих правовых взаимоотношениях договором от 1981 года, который был заключен еще между СССР и Грецией.