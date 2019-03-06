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Майкл Блумберг передумал баллотироваться в президенты США

06.03.2019 19:41
Майкл Блумберг передумал баллотироваться в президенты США

Майкл Блумберг, являющийся бывшим мэром Нью-Йорка и имеющим многомиллиардный капитал, сообщил общественности о своем отказе от участия в предвыборной гонке, посвященной выборам президента США, сообщает «Экономика Сегодня». Миллиардер заявил, что с легкостью одолел бы Дональда Трампа, при условии того, что он снова будет избираться на пост президента Америки, но гораздо большей проблемой является пройти отбор со стороны Демократической партии, поскольку очень велика конкуренция. Также он завил, что знает, как сделать страну намного более успешной и конкурентоспособной во всех направлениях, однако делать он этого, конечно же, не будет.

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