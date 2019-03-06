Путин рассказал о действиях иностранных спецслужб в России

06.03.2019 16:12



Президент России Владимир Путин рассказал о том, как действуют агенты иностранных специальных служб на территории нашей страны. Так, согласно тем данным, которые представил президент, в прошлом году иностранные спецслужбы активизировали свои действия на территории России. Российские агенты выявили и пресекли деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Эти данные Владимир Путин представил во время заседания коллегии ФСБ России, пишет ТАСС.