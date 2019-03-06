Владимирская чиновница отказалась от свох слов о питании школьников

06.03.2019 15:50



Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что питание школьников - это дело их родителей. Так чиновница прокомментировала отмену завтраков для некоторых школьников в образовательных учреждениях Владимирской области. Слова Беляевой вызвали негативную реакцию у родителей и широкое обсуждение в социальных сетях. После чего, чиновница объяснила свои слова заявив, что это была обычная оговорка или ее слова были выдернуты из контекста, пишет РИА Новости.