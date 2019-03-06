В России разработаны правила прохода по Севморпути

06.03.2019 15:30



Россия разработала правила прохода по Северному морскому пути военных кораблей. Так, согласно данному документу, военные корабли других стран обязаны за 45 суток оповещать российскую сторону о том, что они собираются пройти по Севморпути. При этом, на борту кораблей должны в обязательном порядке присутствовать российские лоцманы. Вместе с тем Россия может отказать кораблям в проходе, а если какая-либо сторона попытается провести свои суда по Северному морскому пути без разрешения, то Россия оставляет за собой право применить против нарушителей санкционные меры, включая арест или уничтожение судна, пишет газета Известия.