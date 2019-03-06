Сергей Бодров-старший назвал неудачной идею снять фильм «Брат-3»

06.03.2019 12:20



Развеяны все слухи о возможных съемках фильма «Брат-3». Свое мнение относительно этой идеи высказал режиссер Сергей Бодров-старший во время пресс-конференции, посвященной кинофестивалю «Зеркало». По его словам, идея о съемках третьей части неудачная. Главный вопрос, которым задался режиссер звучит так: «… А кто это сможет сыграть сейчас?». При этом он категорически заявил, что не собирается каким-либо образом сотрудничать с авторами «Брата-3», да и вообще, не планирует вести с ними какие-либо консультации.