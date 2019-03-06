В Крыму хотят, чтобы Google Maps «вернул» полуостров в карту России во всех версиях

06.03.2019 10:06



Крымские власти прокомментировали исправление, которое сделали в Google Maps – компания «вернула» полуостров в состав Российской Федерации, но пока что только для российских пользователей, передает РИА Новости. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых отметил, что это решение было верным, так как ошибки признавать никогда не поздно. Однако он надеется, что Google будет продолжать делать все, чтобы границы Крыма корректно отображались и в других странах, так как пользователи вводятся в заблуждение.