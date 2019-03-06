Президент Ирана заявил об «экономической и психологической войне» с США

06.03.2019 11:49



Иранский президент Хасан Роухани выступил с обвинениями в адрес Вашингтона, заявив, что американские власти устроили экономический заговор, целью которого является свержение духовного истеблишмента в Иране. При этом Роухани категорически отрицает вероятность диалога с США.

«Иран ведет экономическую и психологическую войну с Америкой и ее союзниками...», — отметил глава страны. Добавив, что США и союзники стремятся к тому, чтобы свергнуть в Иране режим. Однако этого, как считает Роухани, американцы не смогут добиться.