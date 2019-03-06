КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ

06.03.2019 11:21



В КНДР ведутся работы по восстановлению ракетного испытательного полигона Сохэ – к такому выводу пришли сотрудники центра при Университете им. Джонса Хопкинса в США после того, как изучили данные, поступившие со спутников. Как сообщается, в августе прошлого года Пхеньян остановил демонтаж ракетного полигона. После чего, с 19 февраля по 2 марта, на Сохэ были зафиксированы работы по восстановлению инфраструктуры площадки. При этом сообщаются и подробности: на полигоне находятся два крана и строительные материалы, кроме этого. Около строительной площадки появился новый объект.